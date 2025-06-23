Зеленський передасть Британії перелік російських підприємств, задіяних у виробництві "Орешніка"

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером / © Володимир Зеленський

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Україна передасть Великій Британії перелік російських підприємств, які залучені до виробництва зброї для терору, зокрема комплексу «Орешнік». Це допоможе посилити санкції проти Росії та унеможливити масштабування її військового виробництва.

Про це під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Завдяки нашій спільній роботі тисячі життів українців врятовані від російських ударів. Сьогодні головна задача — зупинити російський терор і змусити Росію думати про мир, а не про розширення війни», — зазначив Зеленський.

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Президент окреслив три ключові напрямки подальшої роботи:

Максимальна політична та дипломатична координація.

Розвиток спільних оборонних проєктів і виробництва зброї, збільшення інвестицій у цей напрям.

Посилення санкцій проти Росії, які мають реально унеможливити масштабування російського виробництва озброєнь.

«Ми передамо нашим партнерам перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві „Орешніка“ та інших засобів, які Росія використовує для терору. Всі компанії та фізичні особи, які причетні до цього, мають бути заблоковані принаймні у ключових юрисдикціях світу», — заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що більшість компаній, які зараз беруть участь у виробництві «Орешніка», не перебувають під санкціями, і це буде виправлено.

«Взаємодія з російськими виробниками зброї — це злочин проти миру, і саме так це потрібно трактувати», — додав президент.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помічник президента РФ Володимира Путіна, голова російської делегації на переговорах щодо завершення війни Володимир Мединський заявив, що громадяни Росії вимагають вдарити «Орешніком» по Україні.