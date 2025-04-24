Зеленський передав президенту ПАР список 400 викрадених українських дітей

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський передав президенту ПАР список 400 українських дітей, які наразі проти їхньої волі перебувають у РФ.

Про це повідомив президент під час спільної конференції з лідером ПАР.

«На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали в Україні на окупованій території десятки тисяч дітей. Ми маємо повернути всіх. Так само як тисячі полонених, військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах РФ. ПАР є співлідером в глобальній коаліції для повернення українських дітей. Я сподіваюсь, що президент ПАР допоможе нам їх повернути», — зазначив президент України.

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Нагадаємо, за офіційними даними України, за час війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що всього Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей.

Уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називає цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів — насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Нагадаємо, наприкінці листопада з Маріуполя та південних регіонів України вдалося повернути ще трьох дітей. Три родини змогли забрати своїх дітей додому завдяки ініціативі президента.