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Зеленський передав президенту ПАР список 400 викрадених українських дітей
Глава держави сподівається, що всіх дітей повернуть додому.
Президент України Володимир Зеленський передав президенту ПАР список 400 українських дітей, які наразі проти їхньої волі перебувають у РФ.
Про це повідомив президент під час спільної конференції з лідером ПАР.
«На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали в Україні на окупованій території десятки тисяч дітей. Ми маємо повернути всіх. Так само як тисячі полонених, військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах РФ. ПАР є співлідером в глобальній коаліції для повернення українських дітей. Я сподіваюсь, що президент ПАР допоможе нам їх повернути», — зазначив президент України.
Нагадаємо, за офіційними даними України, за час війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що всього Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей.
Уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називає цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів — насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.
Нагадаємо, наприкінці листопада з Маріуполя та південних регіонів України вдалося повернути ще трьох дітей. Три родини змогли забрати своїх дітей додому завдяки ініціативі президента.