Зеленський передав сигнал Кремлю через Абрамовича: йдеться про Донбас

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський розкрив несподівані деталі розмови з олігархом Романом Абрамовичем. Зокрема, щодо Донбасу.

Про це український президент заявив в інтерв’ю The Guardian.

Під час зустрічі у Києві з російським олігархом Романом Абрамовичем, який таємно приїздив до Києва у травні, Зеленський заявив, що питання Донбасу закрите. Адже Україна ніколи не відмовиться від цього регіону, як того бажає Москва.

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«Я думаю, що навколо Путіна є різні люди. Половина з них хоче продовжувати цю війну. Половина хоче її зупинити. І я думаю, що люди з бізнесу розуміють, що економіка Росії перебуває у жахливому стані. Вона дуже близька до колапсу», — наголосив президент на тому, що в оточенні «фюрера» Володимира Путіна назріває конфлікт.

Зустріч Зеленського з Абрамовичем — що відомо

Днями Володимир Зеленський підтвердив, що дійсно у Києві мав зустріч з російським олігархом Романом Абрамовичем. За словами президента, Абрамович хоче зрозуміти, «що ми готові зробити», коли справа доходить до мирних переговорів. «Ключовим повідомленням» нібито був саме Донбас. Однак, наголосив глава держави, усі компроміси він готовий обговорювати лише після припинення вогню.

Окрім того, Зеленський повідомив, що мільярди Романа Абрамовича можуть піти на українську ППО. Йдеться про 2,4 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу «Челсі».

Дата публікації 22:10, 07.06.26 Кількість переглядів 32 Путін в шоці! Угорщина його кинула! А тут і Вірменія тікає від Кремля до НАТО!

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