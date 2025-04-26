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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський передав Трампу "важливий сигнал" у Ватикані: політолог пояснив, про що йдеться

Трамп нарешті усвідомлює, що Путін «водить його за носа».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський Дональд Трамп

Зеленський повідомив Трампу, які наслідки матимуть домовленості з РФ за спиною України / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Римі в день похорону Папи Римського, 26 квітня, пояснив президенту США, які ризики несуть домовленості з Росією, досягнуті за спиною України.

Про це розповів кандидат політичних наук, керівник «Міжнародної асоціації малих громад» Олексій Буряченко в ефірі «Київ 24».

«Ми маємо тут холоднокровно розцінювати ситуацію. Трамп зацікавлений просто-таки в тому, щоб Путін не поновив бойові дії ще раз. Тому що такі поновлення бойових дій після досягнення перемир’я, це перш за все дуже серйозний репутаційний удар по самому Трампу», — зазначив Буряченко.

Він вважає, що Трамп транслює «абсолютно реальні речі» і нарешті усвідомлює, що Путін «водить його за носа».

«Тому американська делегація ініціювала зустріч в Парижі вже в абсолютно новому форматі, долучаючи країни “коаліції охочих“, щоб підсилитись якраз у веденні подальшого діалогу з російською стороною. Тому що вони зрозуміли, що всі ті зустрічі, які були до цього — в Джидді, в Ер-Ріяді, в Стамбулі, у Вашингтоні, в Москві, в Санкт-Петербурзі — не мають для Трампа артикульованого політичного результату, що й означає автоматично, що Путін водить його за носа», — додав політолог.

Буряченко переконаний, що сьогоднішня 15-хвилинна розмова Зеленського з Трампом дозволила нашому президенту не просто висловити позицію України, а й показати йому ризики досягнення домовленостей з РФ без України та наслідки невиконання Росією цих домовленостей.

На думку політолога, це стало важливим сигналом для Америки стосовно розвитку подій в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з Зеленським заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, а президенту РФ Володимиру Путіну потрібно довести, що він дійсно хоче миру.

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