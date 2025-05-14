“Зеленський перехитрив Путіна”: дипломат сказав, чому очільник Кремля уникає зустрічей

Путін боїться зустрічатись із Зеленським, а Трамп боїться протистояння з Путіним / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін воліє вести перемовини з «дурнями», якими може маніпулювати. Із Зеленським це не вдається, тому диктатор під різними приводами відмовляється від зустрічі віч-на-віч з президентом України.

Таку думку висловив шведсько-американський економіст та дипломат Андерс Ослунд в соціальній мережі X.

«Путін зустрічався із Зеленським лише один раз — на Нормандських переговорах у Парижі в грудні 2019 року. Очевидно, Путін зрозумів, що Зеленський його перехитрив, тому з того часу відмовляється бачитися чи навіть розмовляти з ним телефоном. Путін надає перевагу дурням, таким як Трамп і Віткофф», — написав дипломат.

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За його словами, боягузи Путін і Трамп є надто передбачуваними.

«Боягуз Путін не наважується зустрітись із Зеленським. Він також не хоче жодного припинення вогню. Боягуз Трамп постійно слухається Путіна. Він говорить про санкції проти Росії лише для того, щоб виглядати так, ніби він є президентом США, а не просто слугою Путіна», — наголосив Андерс Ослунд.

Нагадаємо, оточення Путіна намагається замаскувати його мовчання про переговори у Туреччині. На думку керівника ЦПД, мовчання кремлівського диктатора про візит до Туреччини свідчить про його банальний психологічний страх.