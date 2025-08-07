ТСН у соціальних мережах

Зеленський переоцінює важливість зустрічі з Путіним — Портников

Політичний оглядач нагадав провальну зустріч Зеленського і Путіна у Парижі 2019 року, коли український президент хотів домовитися з господарем Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Зеленський і Путін

© ТСН

Президент РФ Володимир Путін вважає, що зустрічі лідерів потрібні лише для того, щоб підписати вже досягнуті угоди, а не обговорювати якісь питання. Тому особиста зустріч президента Зеленського із господарем Кремля нічого не вирішує.

Таку думку висловив український публіцист та журналіст Віталій Портников на YouTube-каналі «И Грянул Грэм».

За його словами, Путін зустрінеться із Зеленським хіба що через непереборні обставини, скажімо, якщо така зустріч буде частиною діалогу з Трампом.

«Зеленський має досить своєрідне уявлення про політику, тому що він вірить, що політика — це бесіди лідерів. До речі, приблизно так само до політики ставиться Трамп. Це особлива риса політиків-популістів, які вірять не в професіоналізм, а можливість якихось особистих домовленостей», — зауважив журналіст.

Натомість, як зазначив Портников, Путін, як і китайський лідер Сі Цзіньпін, належать до іншої, більш традиційної категорії політиків.

«Делегації мають зустрітися, остаточно узгодити, дійти певних рішень, їхні керівники повинні зателефонувати своїм шефам, погодити остаточні рішення, отримати директиви. А коли зустрічаються керівники, їхнє завдання — не розмовляти про щось, і не щось обговорювати, і не про щось дискутувати, а потиснути один одному руки та підписати вже досягнуті угоди. Якщо щось подібне не відбувається, це означає кидок того, хто приїхав на погоджену зустріч», — пояснив він.

У цьому контексті політичний оглядач нагадав зустріч Зеленського і Путіна у Парижі 2019 року, коли український президент щиро хотів йому щось пояснити та про щось з ним домовитися, а Путін сприймав його як людину, яка поставила під сумнів уже раніше досягнуту домовленість делегацій.

«Саме після цього було остаточно в Москві ухвалено рішення змінити владу в Україні силовим шляхом. Тому що з цією людиною [Володимиром Зеленським] нема про що розмовляти — вона не дуже розуміє, як взагалі будується політичний діалог з путінської точки зору. Це просто різні підходи, різні планети», — наголосив журналіст.

Віталій Портников зазначив, що у Кремлі не сприймають Зеленського чи іншого українського президента як главу суверенної держави, а в кращому разі як першого секретаря компартії союзної республіки, який повинен знати своє місце і не намагатися поставити себе як рівного Путіну.

«Тому я вважаю, що Зеленський переоцінює важливість зустрічі з Путіним. Якщо перед зустріччю з Путіним не буде досягнуто жодних остаточних домовленостей щодо того, як мають розвиватися події, ні в чому Зеленський Путіна ніколи не переконає. Навіть не тому, що він не має дару переконання, а просто тому, що зовсім інша політична матерія», — підсумував він.

Нагадаємо, у четвер, 7 серпня, Білий дім спростував заяви Кремля про те, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним була домовлена, а місце її проведення визначено.

У Вашингтоні вважають, що президент Путін повинен зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським перед особистою розмовою з Трампом.

Напередодні, 6 серпня, після візиту свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт уточнила, що під час зустрічі з Віткоффом президент РФ Володимир Путін заявив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом в якийсь момент.

