Зеленський песимістично налаштований на майбутні перемовини у Швейцарії: у чому причина

Президент України Володимир Зеленський висловив стриманий песимізм щодо перспектив майбутніх мирних переговорів у Швейцарії. Причиною занепокоєння стала несподівана тактика російської сторони, яка напередодні важливих зустрічей змінила склад своєї переговорної групи.

Про це глава держави заявив під час спілкування з медіа на полях Мюнхенської безпекової конференції.

За словами Зеленського, ротація лідера російської групи перемовників є тривожним сигналом. Президент переконаний, що Москва намагається використати цей бюрократичний маневр, аби відтермінувати ухвалення конкретних рішень або ж спробувати «обнулити» попередні домовленості.

«Несподіванка полягає в тому, що росіяни змінили лідера своєї групи. Я думаю, що вони хочуть відкласти прийняття рішення, але, можливо, я дещо песимістично налаштований у цьому», — зазначив український лідер.

Водночас Зеленський покладає великі надії на посередництво Сполучених Штатів. Він наголосив, що Вашингтон не повинен дозволити Кремлю маніпулювати дипломатичним процесом.

«Ми розраховуємо на американську сторону, що ми будемо продовжувати і не дозволимо росіянам відкласти чи розпочати перемовини від самого початку, оскільки змінилася група. Я думаю, що це буде велика помилка, я також сподіваюся, що американці не дозволять росіянам у такий спосіб погратися з ними», — підкреслив президент.

Окрім організаційних питань, Зеленський окреслив ключові військові аспекти, які мають бути узгоджені у Швейцарії. Пріоритетом залишається механізм контролю за припиненням вогню.

Сторони повинні затвердити формат моніторингової місії: хто до неї увійде, які вона матиме повноваження та яким чином працюватиме у випадку реального завершення бойових дій. Без дієвого інструменту контролю будь-які домовленості про «тишу» залишаються ризикованими.

Скільки українців у російському полоні

Окремою темою переговорів стане масштабний обмін полоненими. Володимир Зеленський вперше за тривалий час озвучив актуальне співвідношення утримуваних осіб.

За даними президента:

У російському полоні перебуває близько 7 тисяч українських військових та цивільних.

Україна на цей момент утримує понад 4 тисячі російських окупантів.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявляв, що ризики для України постійно змінюються, адже чим довше триває війна, тим більше ресурсів отримує держава-агресор.

Глава держави звертав увагу на еволюцію російських ударних безпілотників типу «Шахед». За його словами, якщо раніше ці дрони мали обмежені технічні можливості, то згодом їх почали оснащувати реактивними двигунами та системами керування в режимі реального часу.

Президент також наголошував, що затягування війни призводить до ускладнення її характеру та зростання небезпеки, зокрема через модернізацію озброєнь і зміну тактики противника. Водночас він висловлював розчарування повільністю окремих рішень міжнародних партнерів, зазначаючи, що критично важливою допомоги іноді доводилося чекати місяцями або роками.

Зеленський підкреслював, що кожен день має значення для безпеки та досягнення справедливого миру.