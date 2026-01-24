Зеленський підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі та зробив важливий анонс

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський офіційно прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін.

Головні теми: закінчення війни та контроль США

За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

Важливий нюанс: обговорювалася необхідність жорсткого нагляду за дотриманням умов миру з боку США.

«Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки», — наголосив президент.

Американська сторона підняла питання про те, які безпекові обставини необхідні для затвердження цих параметрів.

Що далі

За підсумками зустрічі представники армій визначили перелік технічних питань для наступного раунду. Тепер усі делегації повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав.

Президент анонсував, якщо сторони будуть готові рухатися далі, а Україна свою готовність підтвердила, новий раунд переговорів може відбутися вже наступного тижня.

Зеленський також подякував президенту ОАЕ за посередництво та готовність й надалі надавати майданчик для діалогу.

Нагадаємо, Портников назвав зустріч в ОАЕ «несправжніми переговорами». Він пояснив, чому це лише дипломатична гра, щоб не розгнівати Трампа.