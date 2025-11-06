Зеленський підписав нові санкції проти РФ: хто потрапив під удар

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський підписав низку нових санкційних рішень, зокрема для синхронізації українських обмежень із санкційною політикою партнерів.

Про це він повідомив у Telegram.

За даними президента, від 6 листопада в Україні набуває чинності 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

«Україна теж запроваджує власні санкції проти російських компаній, які працюють у сфері видобутку ресурсів в Арктиці та фінансують військову машину РФ», — зазначив він.

Крім того, він доручив підготувати нові рішення РНБО щодо:

субʼєктів російської пропаганди

підприємств військовоговиробництва

колаборантів

Зеленський наголосив, що Україна дасть «санкційну відповідь» і на російські обмеження.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що передумав брати участь у саміті, зазначивши, що розчарований темпами переговорів з Росією. Також Трамп запровадив нові санкції про Росії.

Володимир Путін гнівно відреагував на нові обмеження, назвавши їх «недружнім актом».

Зазначимо також, що від початку повномасштабної війни ЄС запровадив 19 пакетів санкцій проти Росії, які стосуються енергетики, фінансів, торгівлі та доступу до технологій.

19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальше обмеження фінансових і технологічних ресурсів Кремля, необхідних для ведення війни проти України. Нові обмеження торкнулися енергетичного, фінансового та військово-промислового секторів, а також осіб, причетних до викрадення українських дітей. Пакет також передбачає посилення контролю за пересуванням російських дипломатів територією ЄС.