Мітинг про ти ліківдації незалежності НАБУ та САП

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Ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон щодо антикорупційних органів викликав не лише хвилю обурення в Україні, а й серйозні застереження від ключових західних партнерів.

Внаслідок такого рішення, українці вперше за час повномасштабного вторгнення вийшли на багатолюдні мітинги, які відбулися у кількох великих містах України.

Тим часом іноземні медіа назвали такий крок Зеленського, який не лише підірвав довіру до президента всередині країни, а й створив ризики для міжнародної підтримки.

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ТСН.ua зібрав реакції міжнародних ЗМІ навколо ситуації щодо НАБУ та САП в Україні.

Рішення Зеленського підірвало довіру громадськості

Про масові протести проти ліквідації незалежності НАБУ та САП пише французьке видання France24.

Там зазначають, що президент України, замість того, аби накласти вето, як того вимагали протестувальники, Зеленський підписав скандальний закон та обґрунтував його.

Протести через закон про НАБУ і САП / © ТСН

«Це поставило під загрозу його громадську підтримку після понад трьох років війни з Росією», — зазначає видання.

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Окрім того, французькі журналісти зазначають, що такими труднощами «насолоджуються росіяни».

«Речниця МЗС Росії Марія Захарова висміяла твердження Зеленського про проникнення Росії в антикорупційне агентство, саркастично зазначивши, що „вони могли б так само добре витягнути пару ведмедів з кута“, — зазначили у медіа.

France24 відзначає, що Зеленський уособлює рішучість України протистояти тотальній війні з Росією, але внутрішні політичні проблеми створюють зайві перешкоди на цьому шляху.

Вступ України до ЄС та військова допомога опинилися під загрозою

Окрім підірваного авторитету Зеленського, французьке видання зазначає про те що боротьба з «глибоко вкоріненою корупцією» має вирішальне значення для прагнення України вступити до Європейського Союзу та зберегти доступ до мільярдів доларів західної допомоги у боротьбі проти трирічного вторгнення Росії.

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Таку ж думку висвітлили в американському видання Bloomberg. Там наголошують, що у Євросоюзі виникли серйозні занепокоєння навколо ситуації в Україні.

«Попри іноземну підтримку України у війні проти Росії, значний регрес у антикорупційних реформах може поставити під загрозу подальшу допомогу. Окрім того, репресії проти антикорупційних інституцій можуть загальмувати зусилля України щодо вступу до ЄС та загрожувати призупиненням її безвізового режиму із Союзом», — йдеться у статті.

Там відзначили, що дії Зеленського, спрямовані на ослаблення антикорупційних інституцій, спровокували хвилю обурення в Україні. Якщо ситуація загостриться, це створить додатковий тиск на країну, яка вже страждає від війни — зокрема, від масованого російського наступу на тисячокілометровому фронті та постійних бомбардувань міст.

Окрім того, такий крок, здійснений на початку тижня, ризикує спровокувати конфлікт президента з громадянськими активістами та учасниками АТО, а також викликати невдоволення європейських союзників України, пише The Guardian.

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«Цей крок, поставив президента на шлях зіткнення з активістами громадянського суспільства та деякими українськими ветеранами, і, ймовірно, розчарує європейських партнерів України», — зазначають журналісти.

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Про послаблення підтримки України з боку західних партнерів, яка є ключовою у протистоянні російській агресії та на шляху до євроінтеграції, через посилення тиску на антикорупційні органи пише й The Wall Street Journal.

Там зауважили, що після зустрічі з представниками антикорупційних структур посли G7 у Києві висловили серйозну стурбованість ситуацією та заявили про намір обговорити цю проблему з українським керівництвом.

«Створення незалежних антикорупційних органів було центральним елементом судової реформи в Україні та вважається критично важливим для зусиль щодо покращення верховенства права в країні. Ці реформаторські зусилля мають вирішальне значення для прагнення України вступити до ЄС», — йдеться у статті.

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Попри обмеження, в Україні спалахнули мітинги

Водночас журналісти Bloomberg відзначили, що протести спалахнули, попри обмеження воєнного стану. Там наголосили, що Україна знайома з масштабними протестами, які не раз переростали в революції та приводили до падіння корумпованих і авторитарних режимів.

Під час війни протести в Україні здебільшого стосувалися повернення полонених і зниклих, але мітинги залишаються потужним інструментом впливу суспільства, пише Washington Post. Історія показує, що саме такі виступи призводили до перемоги під час двох попередніх революцій.

«Хоча мітинги відбувалися під час війни в Україні, вони здебільшого були зосереджені на поверненні військовополонених або зниклих безвісти осіб. Проте протести залишаються традиційною формою громадського тиску в Україні, де дві попередні революції були переможними для громадськості», — йдеться у статті.

Уряд Зеленського бере на приціл борців з корупцією

The New York Time зауважує, що Володимир Зеленський виграв вибори-2019, обіцяючи знищити корупцію. Тепер його звинувачують у саботуванні антикорупційних реформ, особливо коли розслідування торкаються його команди.

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«Активісти та аналітики кажуть, що ці події є частиною ширших репресій проти незалежних ЗМІ, державних наглядових органів та інших голосів, які критикують адміністрацію пана Зеленського. І вони попереджають, що ці зусилля загрожують зруйнувати роками важко завойовані демократичні реформи», — йдеться у статті.

Водночас Financial Time підкреслює, що підписання суперечливого закону надає Офісу Президента більший контроль над незалежними антикорупційними органами країни. Критики попереджають, що цей крок надасть його оточенню величезний вплив на розслідування.

НАБУ

«Крок щодо посилення контролю над НАБУ є останнім у серії маневрів проти активістів-прореформаторів та антикорупційних діячів, які викликали попередження про повзучий авторитаризм в адміністрації президента воєнного часу, що викликало занепокоєння серед західних союзників України», — йдеться у публікації.

За даними джерел видання, близьких до президента, ліквідація агенств, які фінансуються західними партнерами України, може створити серйозні ризики для країни у цей критичний момент, враховуючи що «нам потрібні гроші».

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Своєю чергою, видання Axios зауважило, що посилення тиску на НАБУ відбулося саме тоді, коли відносини Вашингтона і Києва значно покращилися. Там попереджають, що такі кроки президента Зеленського можуть мати серйозні наслідки, особливо з огляду на попередні звинувачення Трампа у його «диктаторських методах» правління під час війни.

За словами Axios, Зеленський «грається з вогнем».

Посилення контролю президента України

Британський журнал The Economist також відзначив, що наступ на антикорупційні інституції викликав розкол у власному оточенні Зеленського.

Видання інтерпретувало схвалення суперечливого закону як ознаку зростання президентської влади.

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«Один чиновник припустив, що поспішність і масштаб законопроєкту нагадують сумнозвісні закони про заборону протестів від 16 січня 2014 року, один з останніх актів уряду Віктора Януковича, перш ніж диктатор був змушений втекти з Києва на гелікоптері», — зазначило медіа.

The Economist зазначає, що голосування, яке підриває антикорупційні реформи, ставить під загрозу майбутнє України. Останніми тижнями влада посилила тиск на «інакодумців»: заблокувала призначення чесного детектива Цивінського, заарештувала активіста Шабуніна, призначила лоялістів на ключові посади. 21 липня СБУ та ГПУ провели обшуки в НАБУ та САП — ключових антикорупційних органах, створених після Майдану, звинувативши їхніх співробітників у корупції та зв’язках із Росією.

Ці дії можуть бути частиною масштабного наступу на реформи. Дехто вважає, що причиною стало розслідування НАБУ щодо оточення Зеленського.

Євросоюз чекає роз’яснень

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє повідомив, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з Володимиром Зеленським, у якій висловила серйозну стурбованість через останні законодавчі зміни. Вона запросила українську владу надати роз’яснення з цього приводу.

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Мерсьє наголосив, що НАБУ та САП відіграють ключову роль у процесі реформування України та повинні зберігати свою незалежність. Він нагадав, що як країна-кандидат на членство в ЄС Україна зобов’язана дотримуватися найвищих стандартів верховенства права та протидії корупції.

Окрім того, представник Єврокомісії також висловив застереження, що новий закон може суттєво обмежити функціональні можливості антикорупційних органів України.

Президент анонсував новий закон про НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 липня, у своєму відеозверненні, анонсував новий законопроєкт, який має стати відповіддю на занепокоєння громадськості щодо діяльності НАБУ та САП.

Як зазначив глава держави, цей законопроєкт забезпечить силу системі правопорядку.

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«Не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і — дуже важливо — всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть», — сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Зокрема, президент України звернувся до керівників правоохоронних та антикорупційних органів, а також до генерального прокурора України з проханням надати пропозиції тих норм, які мають спрацювати.

«Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», — додав Зеленський.

Водночас нардеп Ярослав Железняк повідомив, що наступного тижня відбудеться засідання Верховної ради, на якому будуть скасовувати «корупційні норми про ліквідацію НАБУ та САП».

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«Дати поки немає, терміново намагаються зʼясувати явку. Тексту ми не бачили, напевно вже завтра буде. Я вже владі на слова не вірю. Тож ми реєструємо (а там вже більше 45 підписів) закон щоб відмінити той треш, який прийняли», — написав нардеп у Facebook.

Раніше ми повідомляли, що Росія прагне скористатися моментом та готує масштабну інформаційну атаку через протести, спричинені законом щодо НАБУ і САП

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