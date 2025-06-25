Зеленський підписав угоду про створення Спецтрибуналу проти Росії

Україна та Рада Європи підписали угоду про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня підписали угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Про це повідомляє Рада Європи.

Український президент назвав створення трибуналу російських злочинів агресії проти України дуже важливим кроком.

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«Це дуже важливий крок. Сьогодні ми починаємо процес створення трибуналу російських злочинів агресії проти України. Кожен військовий злочинець повинен знати, буде справедливість, і це включає Росію», — сказав Зеленський.

За його словами, зараз підсилюється юридична війна у дуже серйозний спосіб.

«Все ще довгий шлях, який треба пройти політично. Ми вже зробили великий прогрес, і я вдячний Комітету міністрів. Вдячній Раді Європи і кожному, хто показав лідерство. Справедливість потребує часу, але вона має відбутися», — сказав він.

Зеленський також висловив впевненість, що угода про Спецтрибунал дає реальні шанси засудити злочини агресії.

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«Інші інституції, навіть міжнародні, не мають інструментів, щоб це зробити. І нам потрібно показати чітко, що агресія буде покарана. І ми разом повинні це зробити по всій Європі. Слава Україні!» — сказав президент.

Тим часом в Офісі Ради Європи в Україні зазначили, що Міжнародний кримінальний суд, який вже розглядає злочини РФ в Україні, має юрисдикцію розслідувати як воєнні, так і злочини проти людяності та геноцид в Україні. Проте суд не має усіх повноважень для переслідування за злочин агресії. Цей злочин стосується рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту ООН. Спецтрибунал має це виправити, адже наділений мандатом щодо переслідування високопосадовців за злочин агресії проти України. Він працюватиме у Гаазі.

Нагадаємо, ще 9 травня у Львові очільники МЗС коаліції зі створення Спецтрибуналу за злочини проти України надали політичне схвалення для його створення. Тоді до міністрів також звертався президент України Володимир Зеленський.

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