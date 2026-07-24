Воєнний стан і мобілізацію подовжили до 31 жовтня 2026 року: Зеленський підписав закони

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Сьогодні, 24 липня, до Верховної Ради надійшли підписані президентом Володимиром Зеленським закони про подовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Про це повідомила парламентська пресслужба.

Документ №4928-IX подовжує строк дії воєнного стану в Україні від 2 серпня 2026 року на 90 діб.

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Зазначимо, 27 квітня Володимир Зеленський подав до Ради проєкти законів про подовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб, до 2 серпня 2026 року.

Президент України заявляв, що воєнний стан завершиться лише після отримання гарантій безпеки від партнерів, зокрема, США. За словами Зеленського, без гарантій безпеки Україна не може визнати закінчення війни, тому що з боку Росії може бути ризик повторної агресії.

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