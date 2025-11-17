Зеленський підпише історичну угоду з Францією: чи будуть у ній Rafale

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський 17 листопада має підписати з Францією нові домовленості щодо постачання систем протиповітряної оборони, бойових літаків і ракет. Йдеться не лише про додаткові винищувачі Mirage та ракети Aster 30, а й про можливу 10-річну стратегічну угоду щодо передавання багатоцільових літаків Rafale.

Про це повідомляє Reuters.

Зеленський прибув до Парижа для переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном. Візит відбувається на тлі зростання інтенсивності російських ракетних і дронових атак, а також заяв Москви про просування у Запорізькій області.

«Підготовлено також історичну угоду з Францією — відбудеться значне посилення нашої бойової авіації, ППО та інших оборонних спроможностей. Згідно з графіком візиту, це станеться у понеділок», — написав президент України 16 листопада на платформі X.

Протягом кількох тижнів сторони обговорювали можливість розширення французької військової підтримки української ППО, попри внутрішні політичні й бюджетні труднощі Франції, які можуть вплинути на обсяг допомоги.

Макрон минулого місяця підтвердив намір передати Україні додаткові винищувачі Mirage (понад попередньо оголошені шість), а також нову партію ракет Aster 30 для систем SAMP/T, що вже використовуються ЗСУ.

Втім, за словами двох поінформованих джерел, 17 листопада Київ може отримати ще амбітніші домовленості. Йдеться про можливу 10-річну стратегічну угоду в авіаційній сфері, яка передбачатиме передавання Україні багатоцільових винищувачів Rafale виробництва Dassault.

Певна кількість таких літаків може бути виділена з наявних французьких запасів, тоді як основна частина передбачена в межах довгострокової стратегії України щодо формування парку у 250 бойових літаків — разом із американськими F-16 та шведськими Gripen. Навчання пілотів, утім, потребує значного часу.

За інформацією джерел, у пакеті можуть бути й додаткові комплекси ППО SAMP/T — як із уже наявних складів Франції, так і через нові довгострокові замовлення, до яких увійдуть ракети та антидронові системи. Фінансові механізми таких угод наразі не розкриваються.

В офісі Макрона напередодні візиту заявили, що мета — «спрямувати французьку оборонну індустрію на підтримку оборони України» та «надати їй можливість отримати системи, необхідні для протидії російській агресії».

Вранці 17 листопада Зеленський ознайомиться з продукцією французьких виробників озброєння, серед яких і Dassault, після чого планується підписання листа про наміри та контрактів.

Пізніше відбудеться окремий форум за участю українських та французьких компаній, які працюють у сфері дронів, щоб узгодити можливі напрями співпраці.

До слова, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про домовленості зі Швецією та компанією SAAB, які передбачають авіаційний прорив: Київ наполягає на отриманні перших винищувачів Gripen класів «С» і «D» якомога скоріше, орієнтовно 2026 року. Також Україна розраховує на постачання 150 Gripen класу «Е». Найважливішим кроком є підписання меморандуму про локалізацію виробництва Gripen в Україні, яке планується розпочати від 2033 року.