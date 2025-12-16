Зеленський підтримав ідею різдвяного перемир’я: що відомо

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку ідеї різдвяного перемир’я, яку запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, ініціатива була озвучена офіційно та обговорювалася під час переговорів, а також має підтримку з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це глава держави повідомив журналістам.

Зеленський наголосив, що Україна готова підтримувати будь-які формати припинення вогню, зокрема й енергетичне перемир’я.

«Я, як президент, безумовно підтримую таку ідею. Будь-яке припинення вогню ми будемо підтримувати», — зазначив він.

Реклама

Президент підкреслив, що Україна діє узгоджено з партнерами в Європі та США у кроках, спрямованих на завершення війни. Водночас він зауважив, що багато в цьому процесі залежить від політичної волі Росії.

Окремо Зеленський наголосив на важливості підготовки відповідних документів, від яких також значною мірою залежатиме реалізація ініціативи припинення бойових дій.

Нагадаємо, що два тижні тому речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що тема ймовірного встановлення різдвяного перемир’я на фронті досі взагалі не обговорювалася.