Зеленський підтвердив передавання російських дронів Ірану

Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія передала Ірану дрони типу «Шахед», які Тегеран вже використав для ударів по американських базах та країнах Близького Сходу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив журналісту Фаріду Закарія.

«Вони (росіяни — ред.) використовують іранські ліцензії, ви знаєте, що вони побудували і виробили багато дронів. Вони їх передали. У мене є 100% факти, що іранський режим використав ці дрони проти американських баз і проти своїх сусідів на Близькому Сході», — сказав він.

Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявив, що ці іранські дрони містять російські компоненти.

Раніше вже повідомлялося, що Росія передає Ірану дані розвідки, які використовуються для наведення ударів по американських військах на Близькому Сході. Однак у Трампа заперечили допомогу Ірану з боку Росії, повіривши путінським посіпакам «на слово».

Тим часом президент США Дональд Трамп анонсував нові удари по Ірану.

«Ми маємо безпрецедентну вогневу потужність, необмежену кількість боєприпасів і багато часу — дивіться, що сьогодні станеться з цими божевільними покидьками. Вони вбивали невинних людей по всьому світу протягом 47 років, а тепер я, як 47-й президент Сполучених Штатів Америки, вбиваю їх. Яка це велика честь!» — написав віну соцмережі.

Іран 12 березня атакував дронами спільну базу французьких і курдських сил в місті Махмур в Іраку.

Щонайменше шестеро військових постраждали, один з них згодом помер — це був старший адʼютант Арно Фріон.

Також напередодні будівля Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC), одного з ключових економічних хабів Близького Сходу, зазнала удару безпілотника. За попередніми даними, за атакою стоїть Іран.