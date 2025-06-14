Зеленський підтвердив підготовку до нових переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

У суботу, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим, який очолював українську делегацію на переговорах з Росією у Стамбулі.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні.

«Детально обговорили можливість наступних дипломатичних кроків і що саме має бути забезпечено для процесу перемовин», — сказав він.

Реклама

Окрім того, під час розмови з міністром оборони президент поставив конкретні завдання щодо обмінів полоненими.

«Ми працюємо, щоб повернути й усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є», — наголосив він.

Зеленський висловив сподівання, що російська сторона виконає свою частину цих гуманітарних зобовʼязань «так, як домовлялись».

Раніше у розмові з журналістами український президент зазначив, що подальший діалог з Росією залежатиме від того, як пройде процес обміну полоненими.

Реклама

Нагадаємо, 14 червня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом підтвердив готовність Росії продовжувати переговори з Україною після 22 червня.