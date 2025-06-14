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Зеленський підтвердив підготовку до нових переговорів з Росією
Президент обговорив з очільником української переговорної делегації можливість наступних дипломатичних кроків.
У суботу, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим, який очолював українську делегацію на переговорах з Росією у Стамбулі.
Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні.
«Детально обговорили можливість наступних дипломатичних кроків і що саме має бути забезпечено для процесу перемовин», — сказав він.
Окрім того, під час розмови з міністром оборони президент поставив конкретні завдання щодо обмінів полоненими.
«Ми працюємо, щоб повернути й усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є», — наголосив він.
Зеленський висловив сподівання, що російська сторона виконає свою частину цих гуманітарних зобовʼязань «так, як домовлялись».
Раніше у розмові з журналістами український президент зазначив, що подальший діалог з Росією залежатиме від того, як пройде процес обміну полоненими.
Нагадаємо, 14 червня президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом підтвердив готовність Росії продовжувати переговори з Україною після 22 червня.