Зеленський підтвердив участь України у саміті НАТО

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь України на саміті НАТО, проведення якого заплановане в Анкарі (Туреччина) 7-8 липня.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

«Щодо саміту НАТО. Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині. Як, в якому форматі, хто, поки що рано сказати», — сказав Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві в неділю.

Нагадаємо, Туреччина прийме саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня. Про це повідомила штаб-квартира Північноатлантичного альянсу.

«Засідання відбудеться під головуванням Генерального секретаря НАТО у президентській резиденції Бештепе в Анкарі, Туреччина», — йдеться у повідомленні.