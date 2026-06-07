Зеленський підтвердив, що говорив з Абрамовичем: про що домовилися

Україна не піде на територіальні поступки щодо Донбасу — це стало головним меседжем, який Володимир Зеленський передав Путіну через Романа Абрамовича. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що дійсно мав зустріч у Києві з російським олігархом Романом Абрамовичем.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.

«Він (Абрамович — Ред.) приїхав до Києва. Він сказав, що приніс повідомлення безпосередньо мені і хоче від мене передати повідомлення Путіну», — сказав Зеленський.

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За його словами, Абрамович просив це зробити тихо, без жодного розголосу.

«Я сказав, що це ваш вибір, а для нас це не має значення», — процитував свою відповідь російському бізнесмену Зеленський.

Росія досі вимагає Донбас

Він додав, що «не секрет», що Абрамович приїхав до них, і що він хоче зрозуміти, «що ми готові зробити», коли справа доходить до мирних переговорів.

Але Зеленський чітко заявив, що не віддасть Росії Донбас.

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«Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми на це не підемо. Ми не дамо вам перемоги таким чином», — запевнив глава держави щодо долі Донеччини.

За словами Зеленського, усі компроміси він готовий обговорювати лше після припинення вогню.

«Припинення вогню — це найбільший компроміс із нашого боку вашому боку», — зазначив він.

Чи є Абрамович посередником

На запитання, чи є Абрамович тепер «посередником» для Зеленського у зв’язку з Путіним, президент України відповів: «Коли він отримав від мене повідомлення, він сказав, що звернеться безпосередньо до Путіна».

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Що відомо про таємничу «місію» Абрамовича

Нагадаємо, російський диктатор Путін на своєму Петербурзькому економічному форуму (ПМЕФ) розповів, що наприкінці травня йому зателефонував «один із представників російських бізнес-кіл» і повідомив, що його запросили до Києва.

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що бізнесменом, який, за версією диктатора Путіна, зустрівся днями в Києві з президентом Володимиром Зеленським, є російський мільярдер Роман Абрамович.

Видання Financial Times опублікувала деталі таємної місії Абрамовича до Києва, а потім до Москви.

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