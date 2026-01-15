Зеленський після Притули зустрівся із Стерненком: яка причина

Володимир Зеленський і Сергій Стерненко / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся з волонтером і громадським діячем Сергієм Стерненком.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський розповів, що подякував Стерненкові за підтримку армії та «зусилля з розвитку дронової складової захисту України». Сторони обговорили законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами.

«Важливо, щоб був максимум реальної інформації з усіх рівнів. Домовилися співпрацювати», — сказав він.

Своєю чергою, Стерненко розповів, що мав можливість обговорити найбільш актуальні питання забезпечення війська та благодійної діяльності, а також «інші виклики, які стоять перед нашою державою».

«Передав від військових побажання та скарги — ми щодня отримуємо багато фідбеку з фронту, з усіх напрямків. І як фонд ми готові надавати його ще більше, а також допомагати із розвитком безпілотних технологій. Щоб військо було сильнішим. Щоб Україна була сильнішою. Пряма та відверта комунікація важлива. Дякую президентові за таку розмову», — сказав Стерненко.

Нагадаємо, що вчора, 14 січня, Володимир Зеленський зустрівся з волонтером, громадським діячем і екстелеведучим Сергієм Притулою.