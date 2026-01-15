ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
1 хв

Зеленський після Притули зустрівся із Стерненком: яка причина

Зеленський та Стерненко провели зустріч і домовилися про співпрацю.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський і Сергій Стерненко

Володимир Зеленський і Сергій Стерненко / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся з волонтером і громадським діячем Сергієм Стерненком.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський розповів, що подякував Стерненкові за підтримку армії та «зусилля з розвитку дронової складової захисту України». Сторони обговорили законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами.

«Важливо, щоб був максимум реальної інформації з усіх рівнів. Домовилися співпрацювати», — сказав він.

Своєю чергою, Стерненко розповів, що мав можливість обговорити найбільш актуальні питання забезпечення війська та благодійної діяльності, а також «інші виклики, які стоять перед нашою державою».

«Передав від військових побажання та скарги — ми щодня отримуємо багато фідбеку з фронту, з усіх напрямків. І як фонд ми готові надавати його ще більше, а також допомагати із розвитком безпілотних технологій. Щоб військо було сильнішим. Щоб Україна була сильнішою. Пряма та відверта комунікація важлива. Дякую президентові за таку розмову», — сказав Стерненко.

Нагадаємо, що вчора, 14 січня, Володимир Зеленський зустрівся з волонтером, громадським діячем і екстелеведучим Сергієм Притулою.

Дата публікації
Кількість переглядів
458
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie