Зеленський після спілкування з Трампом: Ця розмова може реально наблизити завершення війни (фото)

Президент Володимир Зеленський повідомив про понад двогодинну предметну розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили як військову, так і дипломатичну підтримку України.

Зеленський та Трамп

Зеленський та Трамп / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав більш ніж двогодинну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка, за його словами, «може реально наблизити завершення цієї війни». Лідери обговорили ключові питання оборони: ситуацію на полі бою, потребу у далекобійних засобах та системах протиповітряної оборони, а також перспективи дипломатичного тиску на Росію.

Про це глава української держави Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах.

«Обговорили всі ключові питання: наші позиції на полі бою, далекобійність та ППО і, звичайно, дипломатичні перспективи. Росія повинна припинити агресію, яку сама розпочала і яку свідомо затягує», — наголосив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що Україна розраховує на посилення підтримки Вашингтона та подальший тиск США на Кремль для припинення війни.

Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.

Під час зустрічі з Зеленським Трампа запитали про можливість ударів по РФ. Він відповів, що наразі «це лише предмет для переговорів».

