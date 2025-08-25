Зеленський після зустрічі з Келлогом зробив важливу заяву про переговори з Путіним

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до переговорів у форматі лідерів для вирішення ключових питань війни, і закликав Москву продемонструвати таку ж готовність.

Про це він написав у своєму дописі після зустрічі зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом.

“Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві”, – наголосив Зеленський.

Він подякував США за підтримку та підкреслив важливість рішень, ухвалених на саміті у Вашингтоні разом із європейськими партнерами. За словами Зеленського, це була “демонстрація справжньої єдності між Європою та Америкою”, а Україна вкотре виступила країною, яка об’єднує світ.

Президент повідомив, що українська та американська сторони активно працюють над формуванням нової безпекової архітектури для України. Серед ключових напрямів – угода про постачання зброї та окремий контракт щодо дронів, які здатні значно посилити українські арсенали.

Зеленський також наголосив на необхідності збереження тиску на Росію – санкцій та мит – і підкреслив, що це залишається важливою частиною переговорного порядку денного.

Окремо він згадав гуманітарний трек – зокрема, повернення всіх викрадених Росією українських дітей. За його словами, Київ сподівається на подальшу особисту участь президента США та першої леді у цьому процесі.

Крім того, спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, коли Україна отримає гарантії безпеки.