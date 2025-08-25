ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

Зеленський після зустрічі з Келлогом зробив важливу заяву про переговори з Путіним

Володимир Зеленський після зустрічі зі спецпредставником США заявив, що Київ готовий говорити у форматі лідерів для вирішення ключових питань війни.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до переговорів у форматі лідерів для вирішення ключових питань війни, і закликав Москву продемонструвати таку ж готовність.

Про це він написав у своєму дописі після зустрічі зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом.

“Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві”, – наголосив Зеленський.

Він подякував США за підтримку та підкреслив важливість рішень, ухвалених на саміті у Вашингтоні разом із європейськими партнерами. За словами Зеленського, це була “демонстрація справжньої єдності між Європою та Америкою”, а Україна вкотре виступила країною, яка об’єднує світ.

Президент повідомив, що українська та американська сторони активно працюють над формуванням нової безпекової архітектури для України. Серед ключових напрямів – угода про постачання зброї та окремий контракт щодо дронів, які здатні значно посилити українські арсенали.

Зеленський також наголосив на необхідності збереження тиску на Росію – санкцій та мит – і підкреслив, що це залишається важливою частиною переговорного порядку денного.

Окремо він згадав гуманітарний трек – зокрема, повернення всіх викрадених Росією українських дітей. За його словами, Київ сподівається на подальшу особисту участь президента США та першої леді у цьому процесі.

Крім того, спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, коли Україна отримає гарантії безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie