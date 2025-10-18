- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 333
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський після зустрічі з Трампом: "Ми маємо зупинитися там, де є зараз, а далі говорити про кроки до миру"
Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч з американським президентом.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом у Вашингтоні 17 жовтня висловився про те, що американський президент правий.
«Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є. Трамп має рацію зараз. А далі вже починати розмови, як робити кроки до довготривалого миру», – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.
Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.
Під час зустрічі з Зеленським Трампа запитали про можливість ударів по РФ. Він відповів, що наразі «це лише предмет для переговорів».