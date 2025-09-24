ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Зеленський після зустрічі з Трампом: "Очікуємо на сильні кроки США"

Зеленський заявив, що очікує, що дії Сполучених Штатів «підштовхнуть Росію до миру» в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським головою Дональдом Трампом 23 вересня заявив, що очікує дій з боку США для примусу Москви до закінчення війни.

«Сьогодні я зустрівся з президентом Трампом: ми говорили про те, як можуть спрацювати певні ідеї. Я дуже радий цій зустрічі. Ми очікуємо на певні дії Америки, які змусять Росію рухатись до миру. Бо Москва завжди дослухається до них (США. — Ред.)», — розповів президент.

На його думку, Сполучені Штати «точно можуть самі зробити сильні кроки». Крім того, Зеленський вірить, що до таких кроків приєднється Європа.

«Тому що ви знаєте, як Європа, вона нам допомагає, але вона велика. Складається з багатьох країн і іноді в якомусь питанні може не бути Європи. Тому можна не чекати, хочеться, щоб Америка йшла вперед. Дивіться, ми про це говоримо. У нас є багато тем, про які ми говоримо», — додав він.

Раніше Володимир Зеленський відповів, чи довіряє йому Трамп.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie