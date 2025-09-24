Зеленський після зустрічі з Трампом: "Очікуємо на сильні кроки США"

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським головою Дональдом Трампом 23 вересня заявив, що очікує дій з боку США для примусу Москви до закінчення війни.

«Сьогодні я зустрівся з президентом Трампом: ми говорили про те, як можуть спрацювати певні ідеї. Я дуже радий цій зустрічі. Ми очікуємо на певні дії Америки, які змусять Росію рухатись до миру. Бо Москва завжди дослухається до них (США. — Ред.)», — розповів президент.

На його думку, Сполучені Штати «точно можуть самі зробити сильні кроки». Крім того, Зеленський вірить, що до таких кроків приєднється Європа.

Реклама

«Тому що ви знаєте, як Європа, вона нам допомагає, але вона велика. Складається з багатьох країн і іноді в якомусь питанні може не бути Європи. Тому можна не чекати, хочеться, щоб Америка йшла вперед. Дивіться, ми про це говоримо. У нас є багато тем, про які ми говоримо», — додав він.

Раніше Володимир Зеленський відповів, чи довіряє йому Трамп.