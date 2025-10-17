Зеленський після зустрічі з Трампом зателефонував до європейських лідерів: що відомо

Президент Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі провів телефонний дзвінок з європейськими лідерами.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, йдеться груповий дзвінок. Проте список лідерів, хто у ньому брав участь, наразі невідомий.

Реклама

Репортер американського видання Аxios також зазначає, що Зеленський провів телефонну конференцію з кількома європейськими лідерами, щоб надати їм оновлену інформацію про переговори з Трампом.

У підході до преси Зеленський уточнив, що у розмові брали участь основні представники «Коаліції охочих». Зокрема, він згадав про:

прем’єрку Італії Джорджу Мелоні,

главу Єврокомісії Урсула фон дер Ляєні і главу Європейської ради Антоніу Кошту,

британського прем’єра Кіра Стармера,

генсека НАТО Марка Рютте,

прем’єра Польщі Дональда Туска,

президента Фінляндії Александра Стубба,

прем’єра Норвегії Йонаса Гар Стьоре.

«Я звичайно, не хотів би когось забути. Усі вони є нашими друзями», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа завершилася.