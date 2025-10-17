- Дата публікації
Зеленський після зустрічі з Трампом зробив заяву про ППО, далекобійні ракети та Будапешт
Зеленський розповів про результати зустрічі із Трампом.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі із Дональдом Трампом вони обговорювали ППО, далекобійну зброю та плани щодо діалогу американського лідера та Путіна у Будапешті.
Про це він сказав 17 жовтня після зустрічі із Дональдом Трампом у Вашингтоні.
«Ми говорили про ППО. Це дуже важливо для нас. Поки ми спілкуємось, чимало дронів летять для нанесення ударів по Україні. Позитивний сигнал полягає у тому, що ми будемо працювати. Ми також говорили про далекобійні системи. Ми вирішили, що про це наразі не будемо говорити. США не хочуть ескалації, тому ці питання будуть без відповіді», — сказав Зеленський.
Також Зеленський зазначив, що Трамп розповів йому про розмову з Путіним та плани щодо Будапешту.
Український лідер наголосив, що він сподівається на закінчення війни та тиск з боку президента Трампа на РФ.
Нагадаємо, під час зустрічі Трамп також розкрив нові деталі можливого саміту з Путіним. Він підтвердив, що зустріч відбудеться в Будапешті через особисту симпатію до Віктора Орбана, та описав її формат як «подвійну зустріч», під час якої президент Зеленський буде з ним «на зв’язку».