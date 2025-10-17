Зеленський після зустрічі з Трампом зробив заяву про ППО, далекобійні ракети та Будапешт

Зустріч Трампа і Зеленського / © Офіс президента України

Реклама

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі із Дональдом Трампом вони обговорювали ППО, далекобійну зброю та плани щодо діалогу американського лідера та Путіна у Будапешті.

Про це він сказав 17 жовтня після зустрічі із Дональдом Трампом у Вашингтоні.

«Ми говорили про ППО. Це дуже важливо для нас. Поки ми спілкуємось, чимало дронів летять для нанесення ударів по Україні. Позитивний сигнал полягає у тому, що ми будемо працювати. Ми також говорили про далекобійні системи. Ми вирішили, що про це наразі не будемо говорити. США не хочуть ескалації, тому ці питання будуть без відповіді», — сказав Зеленський.

Реклама

Також Зеленський зазначив, що Трамп розповів йому про розмову з Путіним та плани щодо Будапешту.

Український лідер наголосив, що він сподівається на закінчення війни та тиск з боку президента Трампа на РФ.

Нагадаємо, під час зустрічі Трамп також розкрив нові деталі можливого саміту з Путіним. Він підтвердив, що зустріч відбудеться в Будапешті через особисту симпатію до Віктора Орбана, та описав її формат як «подвійну зустріч», під час якої президент Зеленський буде з ним «на зв’язку».