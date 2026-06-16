Зеленський після зустрічі з Трампом зробив жорстку заяву щодо Росії: «Має усвідомити»

Зустріч Зеленського та Трампа / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський після участі в зустрічі лідерів країн G7 заявив, що Росія повинна усвідомити: «її війна ніколи не стане нормою».

Про це глава держави написав в Telegram за підсумками першої багатосторонньої зустрічі в форматі G7.

Президент подякував за участь президенту Франції Емманюелю Макрону, прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, прем’єр-міністру Канади Марку Карні, федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, президенту США Дональду Трампу, прем’єр-міністерці Японії Санае Такаїчі, президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

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За словами Зеленського, чіткими пріоритетами є збільшення кількості ракет для ППО та надання ліцензій на їхнє виробництво, пакет підтримки на зиму, а також посилення тиску на Росію. Він також зазначив, що США готові забезпечити необхідну підтримку за цими напрямами роботи.

«Ключове — щоб усе обговорене було реалізовано. Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою. Я дякую всім, хто допомагає», — зазначив президент.

Зустріч Зеленського та Трампа на полях саміту G7 — деталі

Сьогодні, 16 червня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч на полях G7 у Франції. Український і американський лідери зустрілися вперше за майже чотири місяці.

Згодом Зеленський на зустрічі лідерів G7 партнери підтвердили готовність підтримувати ключові потреби України. Зокрема, йшлося про допомогу енергетичному сектору, посилення протиповітряної оборони, додаткові ракети для систем Patriot та розширення оборонного виробництва. Також глава держави наголосив, що міжнародні союзники розуміють: Росії не вдається здобути перемогу у війні проти України.

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Варто зазначити, що раніше президент США заявив, що після підписання угоди з Іраном тепер його увага на Україні.

«Я думаю, що вони обидва (Зеленський і Путін — Ред.) відкриті до цього. Тож тепер, коли це (війна в Ірані — Ред.) завершено, ми зосередимося на цьому (Україні — Ред.)», — повідомив Трамп.

Водночас питання війни в Україні знову стало однією з ключових тем саміту G7. Союзники Києва намагаються уникати конфліктів із президентом США Дональдом Трампом, який знову зосередив увагу на російсько-українській війні.

Вже під час спілкування з журналістами на саміті Трамп заявив, що Росія має укласти мирну угоду з Україною. Та зазначив, що зранку вже мав «дуже добру» зустріч із Зеленським. За його словами, сьогодні він має зустрітися з президентом України знову.

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