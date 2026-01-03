Зеленський планує нову зустріч із Трампом ще цього місяця

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Getty Images

У січні може відбутися ще одна зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа, під час якої лідери будуть обговорювати подробиці мирного плану.

Про це український президент повідомив журналістам на брифінгу.

Зокрема, він розповів, що від завтра розпочинаються переговори з представниками генеральних штабів європейських країн, які підтримують Україну, щодо гарантій безпеки. Вони, за словами президента, триватимуть добу або дві.

«Після цього я думаю, ми готуватимемося до зустрічі в США на рівні лідерів у широкому колі. Ми хотіли б, щоб усе це сталося протягом січня, до кінця січня», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 28 грудня у Флориді відбулася шоста за 2025 рік зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. ТСН.ua детально розповідав про підсумки останніх переговорів.

Після цього посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що переговори щодо України входять у вирішальну фазу. За його словами, посадити за стіл переговорів представників Києва і Москви може лише президент США Дональд Трамп.