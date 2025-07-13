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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський планує зміну уряду: стало відомо, хто може стати прем'єр-міністром

Президент Зеленський планує кадрові перестановки: Юлія Свириденко може стати новою прем’єркою.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кабінет міністрів

Кабінет міністрів.

Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати посаду голови уряду першій віцепрем’єрці — міністерці економіки Юлії Свириденко.

Як повідомило “Суспільне” з посиланням на джерело в оточенні президента, вже завтра глава держави планує зустріч із нею для обговорення формату нового Кабінету міністрів і його складу.

Нинішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за даними джерела, може очолити Міністерство оборони. Цей варіант розглядається у зв’язку з можливим переходом нинішнього очільника МО Рустема Умєрова на дипломатичну службу — його нібито планують призначити послом України в США.

Водночас на конференції з відновлення України в Римі Свириденко заявила журналістам, що не отримувала жодної офіційної пропозиції очолити Кабмін.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що вже наступного тижня в Україні може змінитися уряд. За інформацією співрозмовника видання, в новому складі уряду будуть об’єднані деякі міністерства і відбудеться загальний перерозподіл повноважень.

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