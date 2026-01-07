- Дата публікації
-
Політика
203
1 хв
Зеленський планує зустрітися з Трампом: що відомо
Володимир Зеленський хоче обговорити з Дональдом Трампом гарантії безпеки на понад 15 років.
Президент України Володимир Зеленський планує найближчим часом зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
Про це Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
За його словами, головною темою перемовин з Трампом має стати питання надання Україні гарантій безпеки терміном понад 15 років.
«Я думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним. Думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може десь ще. Подивимося, які плани у президента. І я думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання», — зауважив Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував чергову сесію переговорів із представниками президента США Дональда Трампа. Будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни.
Раніше США заявляли про близький прорив у переговорах щодо гарантій безпеки для України.
За даними інсайдерів, сторони наблизилися до узгодження пакету з кількох ключових документів, які визначать формат припинення вогню та повоєнні гарантії безпеки.