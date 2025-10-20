Зеленський подав до ВР законопроєкти про подовження мобілізації та воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо подовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

«Як і говорив, сьогодні Президент вніс два закони: про воєнний стан та мобілізацію на ще 90 днів з 05 листопада. Далі їх розгляд у Комітеті оборони та завтра схвалення у залі Ради», — написав він.

Законопроєкти №14129 та №14128 з’явилися на сайті Ради вранці 20 жовтня.

За його словами, у поточному скликанні це буде вже 17-те голосування за ці питання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада України готується 21 жовтня вкотре подовжити термін дії воєнного стану та мобілізації.