ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Зеленський подав до ВР законопроєкти про подовження мобілізації та воєнного стану

Президент вніс до парламенту документи про чергове подовження воєнного стану.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо подовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

«Як і говорив, сьогодні Президент вніс два закони: про воєнний стан та мобілізацію на ще 90 днів з 05 листопада. Далі їх розгляд у Комітеті оборони та завтра схвалення у залі Ради», — написав він.

Законопроєкти №14129 та №14128 з’явилися на сайті Ради вранці 20 жовтня.

/ © скриншот

© скриншот

За його словами, у поточному скликанні це буде вже 17-те голосування за ці питання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада України готується 21 жовтня вкотре подовжити термін дії воєнного стану та мобілізації.

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie