Зеленський подав до ВР законопроєкти про подовження мобілізації та воєнного стану
Президент вніс до парламенту документи про чергове подовження воєнного стану.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо подовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.
«Як і говорив, сьогодні Президент вніс два закони: про воєнний стан та мобілізацію на ще 90 днів з 05 листопада. Далі їх розгляд у Комітеті оборони та завтра схвалення у залі Ради», — написав він.
Законопроєкти №14129 та №14128 з’явилися на сайті Ради вранці 20 жовтня.
За його словами, у поточному скликанні це буде вже 17-те голосування за ці питання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада України готується 21 жовтня вкотре подовжити термін дії воєнного стану та мобілізації.