Зеленський подав кандидатуру Свириденко на посаду прем’єр-міністра: документ

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

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До ВРУ надійшло подання президента України Володимир Зеленського про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.

Про це народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура повідомив у соціальних мережах.

Зранку Комітет з питань організації державної влади розгляне його.

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© Олександр Качура

Нагадаємо, 14 липня президент України запропонував Свириденко стати прем’єр-міністеркою та заявив, що очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

Після цього Свириденко назвала пріоритетні завдання для майбутнього складу Кабміну. Серед них — економіка, соціальна сфера та забезпечення армії.

До слова, як інформував раніше народний депутат Ярослав Железняк, Федоров може стати першим віцепрем’єр-міністром замість Свириденко та продовжувати очолювати водночас Мінцифри.