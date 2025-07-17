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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський подав кандидатуру Свириденко на посаду прем’єр-міністра: документ

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський та Юлія Свириденко

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

До ВРУ надійшло подання президента України Володимир Зеленського про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.

Про це народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура повідомив у соціальних мережах.

Зранку Комітет з питань організації державної влади розгляне його.

/ © Олександр Качура

© Олександр Качура

Нагадаємо, 14 липня президент України запропонував Свириденко стати прем’єр-міністеркою та заявив, що очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

Після цього Свириденко назвала пріоритетні завдання для майбутнього складу Кабміну. Серед них — економіка, соціальна сфера та забезпечення армії.

До слова, як інформував раніше народний депутат Ярослав Железняк, Федоров може стати першим віцепрем’єр-міністром замість Свириденко та продовжувати очолювати водночас Мінцифри.

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