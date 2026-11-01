Зеленський подякував Меланії Трамп за припинення вогню в Олешках: що вдалося зробити

Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво в досягненні локального припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.

Про це він розповів в інтерв’ю Тоні Перкінсу для програми This Week on Capitol Hill.

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За словами президента, завдяки цій домовленості до міста почала надходити гуманітарна допомога, а цивільні отримали можливість виїхати. Українська команда разом з американськими партнерами доставила медичне обладнання. Жителів, які бажають евакуюватися, вивозять на підконтрольну Україні територію.

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Окремо 31 жовтня Зеленський повідомив про результати гуманітарної операції. Під час припинення вогню вдалося розмінувати дороги до Олешків, доставити гуманітарні вантажі та вивезти людей із міста й навколишньої громади.

Евакуйовані вже перетнули український кордон на Чернігівщині. Президент запевнив, що їм нададуть необхідну допомогу, та висловив сподівання, що гуманітарний доступ до Олешків зберігатиметься.

«Дякую американській стороні і першій леді Америки Меланії Трамп за посередництво», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії в районі Олешків запровадили вночі 27 жовтня. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомляв, що операція відбувається за посередництва та координації першої леді США.

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Додамо, що перша леді США наголосила, що успішна гуманітарна місія в Олешках довела здатність людей ставити людяність вище за війну, та висловила сподівання на мирне майбутнє для наступних поколінь.

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