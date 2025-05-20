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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський подякував Стармеру за нові санкції проти Росії: подробиці розмови

Під час розмови президент України та прем’єр Британії обговорили подальші дипломатичні кроки на шляху до миру.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Головними темами розмови були антиросійські санкції та плани щодо дипломатичного врегулювання війни.

Про це президент повідомив у своїх соцмережах.

«Говорив із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за нові британські санкції, які допомагають примушувати Росію до миру. Тільки примус спрацює. Сьогодні є санкційне рішення Британії, є також рішення ЄС, і було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли. Європейські партнери готують уже й наступні кроки в такому надзвичайно важливому тиску на Росію для припинення війни», — написав Зеленський.

Він додав, що під час розмови з британським прем’єром обговорювали подальші дипломатичні кроки на шляху до миру.

«Обговорили з Кіром основні деталі нашої дипломатичної роботи й можливі зустрічі, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру. Обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом. Також обговорили наші спільні дії в межах коаліції охочих. Домовились бути й надалі в постійному контакті — майже щоденному», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Захід розчарований телефонною розмовою Трампа та Путіна. В Європі заявили про небезпеку посилення російської агресії.

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