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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін

Вихід з конвенції дозволить українським силам законно використовувати протипіхотні міни у війні проти Росії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни.

Про це в неділю, 29 червня, повідомив народний депутат України і військовослужбовець Служби безпеки Роман Костенко.

«Щойно мені повідомили, що президент України підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень. Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території», — зазначив він.

Нагадаємо, польський Сейм підтримав закон про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. «За» проголосували 413 депутатів, 15 були проти, троє утрималися.

Що відомо про Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін

Конвенцію ухвалили в Осло 18 вересня 1997 року. Вона набула чинності 1999 року. До неї приєдналися понад 160 країн світу, включно з більшістю західних держав. До числа країн, що не приєдналися, належать Китай, Росія, США, Індія і Пакистан.

Україна підписала конвенцію в лютому 1999 року в Нью-Йорку, а Верховна Рада ратифікувала її 18 травня 2005 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим найбільшим арсеналом протипіхотних мін у світі, поступаючись лише Китаю, Росії, США і Пакистану.

Учасники конвенції зобов’язуються ніколи і за жодних обставин не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати і не передавати їх нікому — ані прямо, ані опосередковано.

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