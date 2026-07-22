Зеленський поговорив із Віткоффом і Кушнером: що домовилися про війну

Віткофф і Кушнер / © Getty Images

Реклама

Сьогодні, 22 липня, президент Володимир Зеленський провів переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Про це повідомив повідомив журналіст Axios Барак Равід у X з посиланням на джерело.

«Президент України Зеленський сьогодні розмовляв з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та обговорював ідеї щодо того, як відновити дипломатичні зусилля для закінчення війни», — написав журналіст.

Реклама

Допис Барака Равіда

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив українським журналістам, що Зеленський мав переговори з Віткоффом і Кушнером. За словами радника, розмова щойно завершилася.

Нагадаємо, в Україні очікували приїзду американської делегації, до якої можуть увійти Джаред Кушнер і Стів Віткофф, ще після Великодня. Проте візит не відбувся.

Згодом з’явилася інфомація, що спецпосланці президента США Дональда Трампа не поспішають із візитом до Києва попри попередні обіцянки.

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив, що представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже найближчим часом — через два тижні. Проте візит знову зірвався.

Реклама

У західних ЗМІ писали, що Кушнер не хоче їхати до Києва «просто пофотографуватися» і вимагає від України поступок у переговорах.

На початку липня президент Зеленський висловив сподівання, що американці все ж приїдуть незважаючи на тривалу паузу.

Новини партнерів