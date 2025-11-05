Зеленський поговорив із Вучичем: про що домовилися

Президент Сербії Александр Вучич та президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Лідери двох країн обговорили питання європейської інтеграції, безпеки в регіоні та подальшу співпрацю.

Про це глава української держави повідомив у своєму зверненні у Telegram.

За словами Зеленського, сторони предметно обговорили процес євроінтеграції України й Сербії.

«Є речі, у яких можемо допомогти одне одному. Також говорили про можливості для співпраці у сфері регіональної безпеки. Наші країни однаково в цьому зацікавлені, будемо працювати», — зазначив президент України.

Крім того, Зеленський повідомив, що лідери обговорили міжнародний порядок денний на найближчий час і домовилися підтримувати контакт, а також координувати свої подальші дії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Євросоюз може укласти із Сербією довгостроковий контракт на закупівлю боєприпасів, які потім можуть передати Україні для захисту від російської агресії.