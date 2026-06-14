Зеленський поговорив телефоном з Трампом і заінтригував заявою: що відомо

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Getty Images

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У неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Серед іншого лідери обговорили те, що «може допомогти наблизити мир зараз».

Про це повідомили ЗМІ, а потім розмову підтвердив і сам глава держави.

Зеленський назвав розмову «чудовою» та повідомив, що він привітав колегу з днем народження, а також вони «доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир».

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«Я побажав Президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Також подякував йому за всю підтримку, яку Америка надає Україні, і важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelinʼів до Patriotʼів», — наголосив український лідер.

З його слів, він поінформував Трампа про останні події на полі бою і про зміцнення українських позицій.

«Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя», — додав Зеленський.

Розмова Зеленського і Трампа — подробиці

Видання «РБК-Україна» з посиланням на джерела повідомило про переговори, під час яких Зеленський привітав Трампа з Днем народження. Зауважимо, лідеру американців сьогодні виповнилося 80 років. Окрім того, президенти обговорили ідеї щодо подальших переговорів та інші важливі теми. За словами співрозмовника видання, розмова була «нормальною» і змістовною.

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Пізніше радник українського президента Дмитро Литвин підтвердив, що розмова між главами двох держав дійсно відбулася. З його слів, вони говорили «доволі змістовно» близько 35 хвилин.

Лідери краї — «Говорили про все: від привітання з днем народження до дипломатії і війни/миру», — додав представник ОП і наголосив, що детальніша інформація буде згодом.

Зустріч президентів на G7

Видання 24 Ore із посиланням на високопосадовця США повідомило, що Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7, що відбуватиметься 15- 17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен. За даними джерела, очільник Білого дому долучиться до робочої зустрічі за участю президента України, але окремі двосторонні переговори не передбачені.

Тим часом «Суспільне» повідомило, що саміт Групи семи стане майданчиком для обговорення потеційних мирних перемовин щодо війни РФ проти України. Наразі найреалістичніший формат — «Україна, Росія, США і Європа.

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Дата публікації 12:54, 12.06.26 Кількість переглядів 15 Екстрена заява Трампа! Угода вже цими вихідними?!

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