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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський поговорив з Алієвим на тлі загибелі азербайджанців у РФ: що обговорили лідери

Зеленський провів телефонну розмову з Алієвим, висловив підтримку Азербайджану на тлі вбивства братів Сафарових у РФ.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський. / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої подякував за підтримку української держави, народу та територіальної цілісності.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

Зеленський також запевнив у твердій підтримці Азербайджану з боку України, зокрема в ситуації, коли Росія “знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці”.

Президент висловив співчуття з приводу вбивства братів Сафарових на території РФ і наголосив на необхідності встановити всі обставини та досягти справедливості.

“У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені”, – наголосив Зеленський.

Сторони також обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема у сфері енергетики та гуманітарної співпраці. Було досягнуто домовленості про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. За словами Зеленського, урядовці України та Азербайджану активізують роботу в цьому напрямі.

Загострення між Азербайджаном та РФ: коротко

Російські медіа повідомили, що 27 червня у Свердловській області затримали понад 50 уродженців Азербайджану. Частину з них згодом відпустили після проведення слідчих дій. Затримання, за даними російських джерел, пов’язані зі справою про вбивство, яке сталося ще у 2001 році. Повідомляється, що двоє затриманих померли.

МЗС Азербайджану висловило занепокоєння щодо рейдів. За словами азербайджанських дипломатів, внаслідок цих обшуків загинули кілька азербайджанців, дехто отримав важкі тілесні ушкодження, а ще дев’ятьох — затримали.

“Ми очікуємо від російської сторони негайного та прозорого розслідування, а також покарання винних у цьому неприпустимому акті насильства”, — наголосили у відомстві.

Через вищезгадані дії, які, за версією Баку, носили “етнічно мотивований і насильницький характер”, Азербайджан повністю скасував проведення російських культурних заходів на своїй території — як організованих державними, так і приватними структурами.

Пізніше азербайджанська поліція затримала двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям у редакції пропагандистського агентства Sputnik у Баку.

Цей інцидент відбувся після того, як у лютому Азербайджан призупинив діяльність Sputnik Азербайджан. Рішення мало на меті забезпечити паритет у присутності державних ЗМІ: кількість журналістів агентства в Баку мала відповідати числу представників азербайджанського агентства АЗЕРТАДЖ у Росії. Втім, редакція Sputnik продовжувала працювати, ігноруючи розпорядження влади.

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