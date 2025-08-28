ТСН у соціальних мережах

Зеленський поговорив з Ердоганом: як Туреччина допоможе в гарантуванні безпеки

Зеленський та Ердоган обговорили тиск на Кремль і гарантії для України.

Дмитро Гулійчук
Реджеп Ердоган і Володимир Зеленський

Реджеп Ердоган і Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 28 серпня, провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

«Обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну», — зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що під час сьогоднішнього масованого обстрілу РФ були удари по турецькому підприємству і по посольству Азербайджану.

«Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск — санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки», — сказав він.

Крім того, сторони говорили про гарантії безпеки для України. Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі.

Раніше Реджеп Ердоган назвав умову завершення війни в Україні.

Також ми писали, чи відправить Анкара своїх військових до України.

