ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Зеленський поговорив з Макроном: що домовилися про ППО і "Міражі"

Зеленський обговорив з Макроном посилення української ППО і тренування українських пілотів на французьких винищувачах Mirage.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зеленський і Макрон

Зеленський і Макрон / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном оборонні потреби України.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

Передусім йшлося про зміцнення українського ППО. Лідери обговорили постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale.

ЗРК Crotale / © defence-ua.com

ЗРК Crotale / © defence-ua.com

SAMP/T / © Український мілітарний портал

SAMP/T / © Український мілітарний портал

Крім того, йшлося про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Макрон запевнив, що Франція готова із цим допомагати.

Також Зеленський обговорив з Макроном тренування українських пілотів на французьких винищувачах Mirage.

«Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів», — подякував він.

Раніше ми писали, що ремонт американської зброї та техніки тепер оплачуватиме Україна.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie