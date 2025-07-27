Зеленський поговорив з Макроном: що домовилися про ППО і "Міражі"

Зеленський і Макрон / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном оборонні потреби України.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

Передусім йшлося про зміцнення українського ППО. Лідери обговорили постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale.

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ЗРК Crotale / © defence-ua.com

SAMP/T / © Український мілітарний портал

Крім того, йшлося про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Макрон запевнив, що Франція готова із цим допомагати.

Також Зеленський обговорив з Макроном тренування українських пілотів на французьких винищувачах Mirage.

«Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів», — подякував він.

Раніше ми писали, що ремонт американської зброї та техніки тепер оплачуватиме Україна.

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