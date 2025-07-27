- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський поговорив з Макроном: що домовилися про ППО і "Міражі"
Зеленський обговорив з Макроном посилення української ППО і тренування українських пілотів на французьких винищувачах Mirage.
Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном оборонні потреби України.
Про це глава держави розповів у соцмережах.
Передусім йшлося про зміцнення українського ППО. Лідери обговорили постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale.
Крім того, йшлося про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Макрон запевнив, що Франція готова із цим допомагати.
Також Зеленський обговорив з Макроном тренування українських пілотів на французьких винищувачах Mirage.
«Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів», — подякував він.
Раніше ми писали, що ремонт американської зброї та техніки тепер оплачуватиме Україна.