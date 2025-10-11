Зеленський поговорив з Трампом: "Є хороші варіанти"

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський зазначив, що розмова вийшла дуже продуктивною і повідомив деталі у себе в Telegram.

«Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна», — зазначив він.

Зеленський поінформував Трампа про російські удари по енергетиці України.

«Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас», — зазначив глава держави.

Президент України наголосив, що перемовини з РФ можна забезпечити лише силою.

«Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте!» — підсумував Зеленський.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський звернувся до США після масованої атаки РФ по енергетиці України. Лідер України вважає, що саме Штати мають вплинути на кремлівського диктатора Володимира Путіна.