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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський поговорив з європейським лідером, який "не зраджує Росію"

Український президент висловив вдячність Александру Вучичу за участь в саміті в Одесі.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Вучич і Зеленський

Президент Сербії Александр Вучич та президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Сербії Александром Вучичем, який був учасником саміту «Україна — Південно-Східна Європа» в Одесі. Сербський лідер був єдиним, хто не підписав антиросійську декларацію цього зібрання, щоб «не зрадити Росію».

Поза тим український президент висловив вдячність Александру Вучичу за участь в саміті.

«Президент [Сербії] відвідує Україну вперше, і це справді важливо — бути тут, в Україні, і бачити війну на власні очі», — наголосив Зеленський.

Лідери обговорили взаємну підтримку на шляху до ЄС, двосторонню співпрацю й відбудову України.

«Дякую за ініціативу допомогти з відновленням і взяти патронат над відбудовою кількох населених пунктів України. Це дійсно ефективний формат співпраці, і будемо розраховувати на хороші результати», — зауважив Зеленський.

Президент України наголосив, що цінує підтримку Сербією суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, на саміті «Україна — Південно-Східна Європа» президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна готова відновити одне-два українські міста чи регіони.

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