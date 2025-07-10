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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський пояснив, чого домагається Путін атаками по Україні

Президент заявив, що російський диктатор хоче, щоб українці страждали і залишали країну через постійні атаки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський під час офіційного відкриття Конференції з питань відновлення України у Римі 10 липня розповів присутнім про чергову масовану атаку РФ на українські міста.

«Лише цієї ночі вони здійснили чергову масовану атаку по Україні, в основному по Києву. Були задіяні „Шахеди“. Українці наразі стикаються з атаками сотень, сотень цих дронів кожної, кожної ночі. Це чистий тероризм», — сказав він.

Президент також нагадав, що вночі напередодні росіяни запустили понад 700 дронів та ракет, цієї ночі -близько 400.

«І вони намагаються робити це якомога частіше. І це саме те, чого хоче Путін, щоб наші люди страждали, щоб тікали з України і щоби будинки, школи, саме життя були знищені всюди, не лише біля передової», — додав президент.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня росіяни атакували Україну 415 дронами й ракетами. Основний напрямок удару — Київ.

За даними Повітряних сил, ППО збила 178 цілей: 164 дрони, 8 ракет «Іскандер-М» та 6 ракет Х-101. Крім того, 204 дрони / ракети — локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

У Києві під час атаки загинуло двоє осіб. Також є багато поранених.

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