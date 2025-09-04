Зеленський пояснив, чого найбільше боїться Путін

Володимир Зеленський і Путін / © ТСН

Російський диктатор Володимир Путін боїться успіху України у всіх сенсах цього слова. Кремль побоюється, що росіяни почнуть брати приклад з вільної та демократичної України.

Про це в інтерв’ю Le Point сказавв президент України Володимир Зеленський.

Водночас єдність партнерів, за словами Зеленського, є «найпотужнішою зброєю», що вже на практиці продемонструвала війна.

Путін боїться не НАТО, а успішної України

За слова українського президента, російський диктатор Путін боїться, що Україна дійсно вступить до Європейського Союзу і стане успішною країною. Глава держави зазначив, що йдеться не про інституції, а про відсутність кордонів між Україною та країнами ЄС.

«В Україні люди вже вільні, і Путіну це не подобається, це правда. Тому що його народ міг би брати приклад з України. Звичайно, не всі росіяни, але, якщо одна людина подає приклад, це може дати ідеї іншим», — сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що вимога РФ про невступ України до НАТО лише підтверджує, що Путіну не подобається бачити успіх України. Зеленський підкреслив, що наразі війна показала, що найпотужніша зброя — це єдність.

«Я вдячний нашим партнерам за єдність, яку нам вдалося зберегти. Сьогодні нам потрібна не альтернатива цій єдності, а продовження. Логічне продовження — гарантії безпеки України. І перша з цих гарантій — сильна українська армія. Міць нашої армії спирається на військову та фінансову підтримку для створення високотехнологічної зброї в Україні. Друга частина — це гарантії безпеки, які надають наші партнери, те, що вони готові зробити для України. І не тільки фінансово», — наголосив Володимир Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу 29 серпня назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.

Перший блок стосується армії — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.

Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.

Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а США «нададуть підтримку». Очільник Білого дому наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».

За словами президента України Володимира Зеленського, гарантії безпеки, робота над якими триває, мають бути такими, як п’ята стаття Договору НАТО. Глава держави також акцентував, що питання гарантій безпеки — це й питання фінансування ЗСУ.

