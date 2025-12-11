- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський пояснив, чому досі не призначено нового керівника ОП
Глава держави заявив, що зосереджений на «розробці мирної угоди», тому питання призначення голови Офісу президента не є пріоритетним.
Президент України Володимир Зеленський провів консультації щодо призначення нового керівника Офісу президента після звільнення Андрія Єрмака, але не вважає це питання сьогодні пріоритетним.
Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер, 11 грудня.
За словами президента, він зосереджений «на розробці мирної угоди і роботі передусім з американцями».
«Я розумію, що у частини суспільства є питання щодо голови Офісу [президента]. Але я здивований, що саме це питання стало одним із найбільш актуальних. Тому що вважаю, що найважливішими є всі питання щодо закінчення війни та гарантування безпеки», — заявив він.
Зеленський зауважив, що провів з приводу призначення голови ОП «кілька консультацій».
«Є деякі організаційні деталі. Хто і з якої інституції може бути призначений, і як там тоді буде конструкція працювати», — пояснив він.
Зеленський зазначив, що наразі зарано обговорювати призначення когось із кандидатів, які займають посади в уряді, оскільки спершу потрібно призначити посадовців на вакантні посади міністра енергетики та міністра юстиції.
«Вважаю, що нашим депутатам разом із Кабінетом міністрів треба запропонувати, як заповнити ці вакансії швидше. І якщо я, наприклад, заберу зараз когось ще з чинних урядовців — вони фахові люди, і можуть підійти на посаду керівника Офісу — але я боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури так само, як на міністерство енергетики та міністерство юстиції. Я не хочу зруйнувати Кабінет міністрів», — пояснив президент.
Така ж ситуація, за його словами, із перепризначенням керівників обласних адміністрацій.
«Мені повинні показати список тих, до кого є ті чи інші питання. Треба, щоб в одній колонці був список цих прізвищ, а в іншій, бажано, — хто прийде на заміну. В цей момент без деяких керівників буде непросто, особливо у прифронтових областях. Тому якщо там будуть пропозиції заміни, має бути, що це були саме заміни — не тільки звільнення. Списку я ще не бачив», — сказав президент.
Зеленський додав, що до створення такого списку залучені премʼєр-міністерка, віце-премʼєр з відновлення, профільний заступник керівника Офісу та СБУ.
«Я збираю інформацію і, безумовно, я запитую різних представників правоохоронного сектору. Щодо військових адміністрацій — я більше розмовляю з Генеральним штабом. Я запитую, які є питання щодо, наприклад, Донецької області, що у нас відбувається з ВЦА, які є питання щодо Одеси. Власне, коли будуть пропозиції — тоді будуть рішення», — наголосив він.
Раніше президент Володимир Зеленський вперше публічно озвучив прізвища потенційних кандидатів, які розглядаються на цю посаду.
Нагадаємо, після відставки Андрія Єрмака крісло керівника Офісу президента залишається вакантним. У суспільстві найбільше обговорюється кандидатура міністра цифрової трансформації Михайла Федорова серед ймовірних претендентів.