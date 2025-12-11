Зеленський пояснив, чому досі не призначено нового керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський провів консультації щодо призначення нового керівника Офісу президента після звільнення Андрія Єрмака, але не вважає це питання сьогодні пріоритетним.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер, 11 грудня.

За словами президента, він зосереджений «на розробці мирної угоди і роботі передусім з американцями».

«Я розумію, що у частини суспільства є питання щодо голови Офісу [президента]. Але я здивований, що саме це питання стало одним із найбільш актуальних. Тому що вважаю, що найважливішими є всі питання щодо закінчення війни та гарантування безпеки», — заявив він.

Зеленський зауважив, що провів з приводу призначення голови ОП «кілька консультацій».

«Є деякі організаційні деталі. Хто і з якої інституції може бути призначений, і як там тоді буде конструкція працювати», — пояснив він.

Зеленський зазначив, що наразі зарано обговорювати призначення когось із кандидатів, які займають посади в уряді, оскільки спершу потрібно призначити посадовців на вакантні посади міністра енергетики та міністра юстиції.

«Вважаю, що нашим депутатам разом із Кабінетом міністрів треба запропонувати, як заповнити ці вакансії швидше. І якщо я, наприклад, заберу зараз когось ще з чинних урядовців — вони фахові люди, і можуть підійти на посаду керівника Офісу — але я боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури так само, як на міністерство енергетики та міністерство юстиції. Я не хочу зруйнувати Кабінет міністрів», — пояснив президент.

Така ж ситуація, за його словами, із перепризначенням керівників обласних адміністрацій.

«Мені повинні показати список тих, до кого є ті чи інші питання. Треба, щоб в одній колонці був список цих прізвищ, а в іншій, бажано, — хто прийде на заміну. В цей момент без деяких керівників буде непросто, особливо у прифронтових областях. Тому якщо там будуть пропозиції заміни, має бути, що це були саме заміни — не тільки звільнення. Списку я ще не бачив», — сказав президент.

Зеленський додав, що до створення такого списку залучені премʼєр-міністерка, віце-премʼєр з відновлення, профільний заступник керівника Офісу та СБУ.

«Я збираю інформацію і, безумовно, я запитую різних представників правоохоронного сектору. Щодо військових адміністрацій — я більше розмовляю з Генеральним штабом. Я запитую, які є питання щодо, наприклад, Донецької області, що у нас відбувається з ВЦА, які є питання щодо Одеси. Власне, коли будуть пропозиції — тоді будуть рішення», — наголосив він.

Раніше президент Володимир Зеленський вперше публічно озвучив прізвища потенційних кандидатів, які розглядаються на цю посаду.

Нагадаємо, після відставки Андрія Єрмака крісло керівника Офісу президента залишається вакантним. У суспільстві найбільше обговорюється кандидатура міністра цифрової трансформації Михайла Федорова серед ймовірних претендентів.