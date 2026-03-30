Зеленський пояснив, чому не відвідав Ізраїль під час турне Близьким Сходом

Зеленський не мав контактів з Ізраїлем ані телефоном, ані на експертному рівні.

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський відповів, чому не заїхав до Ізраїлю під час свого турне на Близькому Сході. За його словами, попередніх контактів з країною не було.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Чому Зеленський не заїхав до Ізраїлю

«Я говорив з лідерами (країн Близького Сходу — ред.), ми домовлялись на нашому рівні про деякі деталі. І після цього виїжджала наша експертна група. І після того, як експертиза була підготовлена, я вирушив в це турне», — зазначив Зеленський.

Далі Зеленський зустрічався з лідерами, і вже були підготовлені домовленості. Йдеться про базу для спілкування.

«З Ізраїлем у мене не було контакту ні по телефону, ні на експертному рівні», — констатував президент.

Раніше Зеленський заявив про досягнення історичних домовленостей щодо деескалації на Близькому Сході. За його словами, Україна відіграє важливу роль у сприянні мирному врегулюванню в регіоні.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку ініціатив, що наближають до завершення конфлікту. Президент наголосив, що це відкриває шлях до подальших переговорів і стабілізації ситуації в регіоні.

