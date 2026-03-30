Зеленський пояснив, чому не відвідав Ізраїль під час турне Близьким Сходом
Зеленський не мав контактів з Ізраїлем ані телефоном, ані на експертному рівні.
Президент України Володимир Зеленський відповів, чому не заїхав до Ізраїлю під час свого турне на Близькому Сході. За його словами, попередніх контактів з країною не було.
Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
Чому Зеленський не заїхав до Ізраїлю
«Я говорив з лідерами (країн Близького Сходу — ред.), ми домовлялись на нашому рівні про деякі деталі. І після цього виїжджала наша експертна група. І після того, як експертиза була підготовлена, я вирушив в це турне», — зазначив Зеленський.
Далі Зеленський зустрічався з лідерами, і вже були підготовлені домовленості. Йдеться про базу для спілкування.
«З Ізраїлем у мене не було контакту ні по телефону, ні на експертному рівні», — констатував президент.
Раніше Зеленський заявив про досягнення історичних домовленостей щодо деескалації на Близькому Сході. За його словами, Україна відіграє важливу роль у сприянні мирному врегулюванню в регіоні.
Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку ініціатив, що наближають до завершення конфлікту. Президент наголосив, що це відкриває шлях до подальших переговорів і стабілізації ситуації в регіоні.