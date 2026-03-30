Зеленський пояснив, чому не відвідав Ізраїль під час турне Близьким Сходом

Президент України Володимир Зеленський відповів, чому не заїхав до Ізраїлю під час свого турне на Близькому Сході. За його словами, попередніх контактів з країною не було.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Чому Зеленський не заїхав до Ізраїлю

«Я говорив з лідерами (країн Близького Сходу — ред.), ми домовлялись на нашому рівні про деякі деталі. І після цього виїжджала наша експертна група. І після того, як експертиза була підготовлена, я вирушив в це турне», — зазначив Зеленський.

Далі Зеленський зустрічався з лідерами, і вже були підготовлені домовленості. Йдеться про базу для спілкування.

«З Ізраїлем у мене не було контакту ні по телефону, ні на експертному рівні», — констатував президент.

Раніше Зеленський заявив про досягнення історичних домовленостей щодо деескалації на Близькому Сході. За його словами, Україна відіграє важливу роль у сприянні мирному врегулюванню в регіоні.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку ініціатив, що наближають до завершення конфлікту. Президент наголосив, що це відкриває шлях до подальших переговорів і стабілізації ситуації в регіоні.