Зеленський пояснив, чому Орбан програв вибори в Угорщині: неочікувана причина

Зеленський і Орбан у Києві. Архівне фото / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський назвав причину поразки угорського прем’єра Віктора Орбана на парламентських виборах 12 квітня.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю, яке транслював телемарафон «Єдині новини».

Говорячи про поразку Орбана, Зеленський зауважив, що «на ненависті не можна вигравати постійно».

«Я багато разів це сказав. Зі мною не погоджувалися багато лідерів. На ненависті не можна вигравати постійно. На ненависті можна тактично виграти, стратегічно — точно програти», — зазначив президент.

На його думку, вибори в Угорщині — це стратегічний програш Орбана.

Зеленський запевнив, що зі свого боку робив усе можливе для налагодження відносин з офіційним Будапештом і з Орбаном особисто.

«Навіть, коли він вішав білборди з ненавистю до мене, я казав, що належу вибору народу України. Ненависть до мене — це проекція ненависті до українців», — сказав президент.

Зеленський вважає, що Орбан «побудував свою кампанію на ненависті до українців». Тоді як народ Угорщини продемонстрував, що він із цим не згоден.

Глава держави додав, що з обранням нового угорського прем’єра Мадяра відкривається «вікно можливостей» для України, Угорщини та всього Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що планує обговорити з лідером партії «Тиса» Петером Мадяром, яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, повернення коштів «Ощадбанку», конфіскованих Угорщиною.

Раніше Петер Мадяр, який переміг на виборах в Угорщині, висунув умову для розблокування кредиту Україні.