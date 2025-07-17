Зеленський пояснив, чому пропонує Свириденко на посаду прем’єра: головні тези виступу

Володимир Зеленський у Верховній Раді. / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді озвучив причини, чому пропонує призначити Юлію Свириденко на посаду прем’єр-міністра.

За словами нардепа Ярослава Железняка, президент подякував Денису Шмигалю за роботу, згадав про “кешбек” і “тисячу Зеленського”, а також окреслив нові завдання для уряду.

Зокрема, Зеленський заявив, що новий Кабмін має:

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провести аудит усіх домовленостей з міжнародними партнерами у сфері оборони та програм стійкості;

готуватися до нового рівня оборонної співпраці з партнерами;

продовжити курс на цифровізацію державних процесів;

оновити дипломатичну роботу з США у зв’язку з майбутніми новими угодами.

“З метою повної реалізації всього цього – вношу Свириденко і уряд. Дякую всім”, — завершив виступ глава держави.

У залі також був присутній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України.