Зеленський пояснив, чому РФ вигідна війна на Близькому Сході: до чого тут Україна

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у затягуванні війни на Близькому Сході. За даними розвідки, Кремль радіє цьому конфлікту, оскільки він відволікає США від підтримки України та постачання систем Patriot.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю Fox News.

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Допомога від Росії для Ірану

Зеленський заявив, що не знає, чи вважає президент США Дональд Трамп пов’язаним його конфлікт з Іраном із війною Росії проти України. Водночас сам український лідер переконаний, що такий зв’язок існує.

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«Думаю, так. Знаєте, подивіться на це. Росія передала Ірану безпілотники. Іран використовував ці безпілотники для атак на країни Близького Сходу та Ізраїль. Це правда. Уламки збитих дронів містять російські компоненти. Усі це бачили. Є відповідні кадри», — розповів президент України.

За його словами, Росія також передала Ірану супутникові знімки із зображеннями американських військових баз у країнах Близького Сходу.

«Так, вони це зробили. Після цього Росія дуже задоволена», — сказав Зеленський.

Росії вигідне затягування війни на Близькому Сході

Глава держави зазначив, що, за даними української розвідки, російська сторона позитивно сприймає затягування війни на Близькому Сході та відсутність її реального завершення. Він пояснив, що це вигідно Москві.

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«Чому? Тому що вони розуміють: поки Сполучені Штати залучені до цієї війни, вони не можуть допомагати Україні на тому самому рівні, як це було раніше. Наприклад, із системами Patriot. Це лише один із прикладів. А таких прикладів набагато більше», — розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше Трамп прокоментував заяву Зеленського про російську допомогу Ірану. Він пообіцяв особисто запитати у президента РФ Володимра Путіна про передавання супутникових даних Тегерану для атак на військові об’єкти США, проте припустив, що це не мало істотного впливу.

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