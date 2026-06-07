Зеленський пояснив, чому Україна «не буде помирати мовчки»: що задумав президент

Зеленський попередив про масштабні «діп-страйки» по російських містах / © Associated Press

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Україна продовжить нарощувати інтенсивність ударів по глибокому тилу Росії, бо «не збирається помирати мовчки».

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Він прокоментував нещодавню серію успішних атак на Санкт-Петербург, які збіглися в часі з проведенням там головного російського економічного форуму, а також інші удари на відстані в сотні кілометрів від українського кордону.

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За словами Зеленського, це не поодинокі акції, а результат системної роботи вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

«Україна вчилася, вивчала і врешті виробила велику кількість найрізноманітніших ракет та безпілотників», — наголосив глава держави.

Коментуючи «діп-страйки, він сказав: „Ми не просто мовчки помремо. Ми відповімо. Ми будемо сильнішими й сильнішими з кожним днем. Володимир Путін слухає те, що скажуть Київ та його союзники, лише коли на нього чиниться тотальний тиск“.

На думку президента, атаки показали, що українські безпілотники будуть спрямовані на російські міста та великі мегаполіси, а не лише на ізольовані об’єкти посеред поля.

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«Ми повернемо їхню війну на їхню територію», — додав він.

Раніше президент Зеленський назвав найшвидший шлях до миру.

Також він підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович таємно приїжджав до Києва з кулуарною місією від Кремля.

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